Разработана система спутникового мониторинга выделения парниковых газов из земли

«Ученые Омского ГАУ разработали систему, которая позволяет отслеживать, сколько парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, выделяется залежными землями (бывшими сельхозугодиями — прим. ТАСС). Эта система включает в себя: наземные измерения, съемку из космоса и объединение всей информации в единую картину. Благодаря такому подходу можно не только видеть, что происходит с землей, но и управлять ее плодородием, снижая вредные выбросы», — сказали в пресс-службе.