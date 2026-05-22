Разработана система спутникового мониторинга выделения парниковых газов из земли

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Омского аграрного университета им. Столыпина (ОмГАУ) по гранту Российского научного фонда разработали систему мониторинга выделения парниковых газов с помощью снимков Земли из космоса и с воздуха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.
«Ученые Омского ГАУ разработали систему, которая позволяет отслеживать, сколько парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, выделяется залежными землями (бывшими сельхозугодиями — прим. ТАСС). Эта система включает в себя: наземные измерения, съемку из космоса и объединение всей информации в единую картину. Благодаря такому подходу можно не только видеть, что происходит с землей, но и управлять ее плодородием, снижая вредные выбросы», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе ОмГАУ ТАСС уточнили, что мониторинг позволяет изучить влияние различных технологий введения залежных земель в сельскохозяйственный оборот на процессы выделения парниковых газов. Система опробована сразу в трех природно-климатических зонах: лесостепной, степной и таежной.
Разработка позволит принимать решения по сохранению органического углерода в почве, его стабилизации и увеличению запасов. Этот процесс играет важную роль в смягчении последствий климатических изменений и поддержании плодородия почв, что является одной из приоритетных задач госпрограммы развития АПК в плане обеспечения производственной безопасности страны, повышения устойчивости развития сельских территорий и цифровизации отраслей сельского хозяйства. Исследования велись по гранту Российского научного фонда.
Омская область — один из ведущих аграрных регионов Сибири. Традиционно здесь засеивают почти 3 млн га земель и собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2025 году был собран рекордный за последние 24 года урожай в 4,2 млн тонн зерна.