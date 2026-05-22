Генетик СФУ допустил, что первыми колонизаторами космоса станут китайцы

Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. В рамках миссии Tianzhou-10 на станцию Tiangong отправили эмбрионоподобные структуры из человеческих стволовых клеток, чтобы изучить влияние микрогравитации на раннее развитие.
Профессор Сибирского федерального университета и Геттингенского университета, генетик Константин Крутовский, рассказал, зачем это нужно и какие у Китая планы. Его мнение приводит пресс-служба красноярского вуза.
По словам ученого, у эксперимента несколько целей: понять, как невесомость и космическая радиация влияют на деление клеток, формирование тканей, закладку органов и репродуктивные процессы. Также нужно оценить риски бесплодия, пороков развития и нарушений эмбриогенеза при длительных космических миссиях.
Крутовский уточнил, что речь идет не о настоящих эмбрионах, а об искусственных структурах, которые не способны развиться в полноценного человека. Это позволяет обойти часть этических ограничений.
«Китай открыто говорит, что нужно разобраться — возможно ли наладить долговременное проживание людей в космосе и как можно осуществлять воспроизводство человека вне Земли. Их интересует создание автономных внеземных поселений. Насколько мне известно, подобные исследования ведутся также и в других странах», — отметил Константин Крутовский.
Подобные исследования ведутся и в других странах. В США, Израиле, Великобритании и Японии тоже работают с синтетическими эмбрионами. Но запустить их в космос решился пока только Китай. В России прямых аналогов этого эксперимента сегодня нет, хотя ведутся исследования стволовых клеток и космической биомедицины.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.