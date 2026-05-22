На капремонт фасада главного корпуса КГТУ в Калининграде выделили 150 млн рублей

На капитальный ремонт фасада главного корпуса КГТУ в Калининграде выделили 150 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для выполнения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
В 2025 году университет уже заключал контракт на капитальный ремонт главного корпуса с ООО СК «Стандарт». Тогда работы оценивали в 127,8 миллиона рублей. Специалистам необходимо заменить покрытие кровли на керамическую черепицу и фальцевый лист, привести в порядок кирпичную кладку, выполнить работы по устройству отмостки, нанесению штукатурки и окраски стен. Кроме того, подрядчик должен восстановить декоративные элементы, установить новые окна и двери. Однако договор расторгли.
Позже КГТУ искал нового подрядчика уже за 137,8 миллиона рублей. На торги не поступило ни одной заявки. В настоящее время начальная цена контракта возросла до 150,2 миллиона. Победителя определят 1 июня.
Корпус КГТУ находится на Советском проспекте, 1. Общая площадь фасада здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров, крыши — три тысячи квадратов.
Здание на Советском проспекте является частью исторического комплекса Земельного и административного судов. Его построили в Кёнигсберге в начале 1930-х. Архитектурные особенности памятника — большая входная группа с рамами и опорами, стройные ряды оконных проёмов, закруглённые углы.
Ранее в Калининграде отремонтировали здания КГТУ на улице Генделя, проспекте Мира, Баранова и в Малом переулке. Все работы выполняила СК «Стандарт».