Львова-Белова окажет помощь пострадавшим из-за удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что окажет необходимую помощь пострадавшим от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Луганской Народной Республике (ВСУ).
В своем канале в «Максе» Львова-Белова сообщила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк. При необходимости, подчеркнула детский омбудсмен, будет оказана вся нужная помощь.
В ночь на пятницу украинские боевики с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. На момент удара в зданиях находились 86 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Известно, что ранения различной степени тяжести получили 35 человек. По данным МЧС, из-под завалов общежития спасатели извлекли трех человек. Один человек погиб в результате атаки ВСУ.
Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ, уличила Запад в живодерском молчании.