Львова-Белова окажет помощь пострадавшим из-за удара ВСУ по колледжу в ЛНР

В ночь на пятницу украинские боевики с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. На момент удара в зданиях находились 86 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Известно, что ранения различной степени тяжести получили 35 человек. По данным МЧС, из-под завалов общежития спасатели извлекли трех человек. Один человек погиб в результате атаки ВСУ.