7 пунктов бесплатного проката детских вещей открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылись семь пунктов бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы Нижнего Новгорода по итогам заседания постоянной комиссии по социальной политике.
Всего на территории Нижегородской области в рамках национального проекта «Семья» уже функционируют 22 таких пункта. Право на получение детских вещей в безвозмездное пользование имеют родители, относящиеся к девяти льготным категориям, включая семьи участников специальной военной операции (СВО). Сейчас в перечень входят 18 наименований вещей, включая кроватки, коляски, манежи, автолюльки и электрокачели, а в перспективе его расширят еще на восемь позиций.
Как отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, за первые четыре месяца текущего года регион возглавил рейтинг субъектов РФ по приросту суммарного коэффициента рождаемости. Этому способствовала реализация губернаторской программы «Основа — нижегородский проект жизни», в рамках которой также внедрены родительский основной доход, «Подарок новорожденному» и созданы институты социальных нянь. За четыре месяца услугами пунктов проката воспользовались уже более 700 семей.
Ранее сообщалось, что на 84% сократились изъятия детей из семей в Нижегородской области.