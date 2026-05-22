7 пунктов бесплатного проката детских вещей открыли в Нижнем Новгороде

Всего на территории Нижегородской области в рамках национального проекта «Семья» уже функционируют 22 таких пункта. Право на получение детских вещей в безвозмездное пользование имеют родители, относящиеся к девяти льготным категориям, включая семьи участников специальной военной операции (СВО). Сейчас в перечень входят 18 наименований вещей, включая кроватки, коляски, манежи, автолюльки и электрокачели, а в перспективе его расширят еще на восемь позиций.