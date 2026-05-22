Сергей Кочеров: «Народ устал от растущих жизненных проблем»

«Настоятельная потребность в обновлении управленческой команды в России, причем, на уровне как федеральной, так и региональной и местной власти, действительно, существует и поддерживается обществом», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, каким образом участники СВО могут преобразить публичную политику в стране.
«Народ устал от растущих жизненных проблем, коррупционных скандалов во власти, усиливающейся политики запретов “всего и вся”, ведущейся под предлогом защиты безопасности россиян, но часто являющейся прикрытием нежелания и неспособности власть имущих вести с обществом открытый и честный диалог.
Надо признать, что вертикальная социальная мобильность в России до сих пор налажена плохо, поэтому в законодательной и исполнительной власти нередко оказываются люди, не способные решать управленческие задачи и с невысокими моральными устоями, зато в совершенстве овладевшие искусством угадать желания высокого начальства и угодить ему. Поэтому продвижение во властные структуры бойцов СВО, на деле доказавших свой патриотизм и верность духу товарищества, является одним из возможных способов вливания во власть «свежей крови».
Будет ли такой способ обновления управленческой команды эффективным, только время покажет. Помимо опыта воинской службы и морально-патриотической стойкости, от ветеранов СВО, которые пройдут в Госдуму на выборах этой осенью, потребуется умение быстро разобраться в специфике депутатской работы, овладеть новыми, незнакомыми большинству из них знаниями и навыками. Смогут они это сделать — и мы получим новую, более близкую к обществу и ответственную перед ним Госдуму. Ну, а если не удастся, и «старожилы» среди депутатов сумеют обратить их в свою «веру», то они превратятся в еще одну послушную группу депутатов, которые голосуют за законы, не вникая в их смысл, поскольку «старшие товарищи» лучше знают, как управлять народом, не забывая себя, любимых. Избирателям же, голосующим за кандидата-участника специальной военной операции, остается только надеяться, что он будет защищать его интересы в Думе так же, как защищал Родину в боях с нашими врагами".