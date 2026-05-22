Волгоградцев ждут шедевры Моцарта и Чайковского: приглашает филармония

Волгоградская филармония приглашает горожан на концерт, где прозвучат настоящие сокровища мировой музыкальной классики. В программе — лирико-драматическая Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта. Это, пожалуй, самое известное сочинение венского композитора. Больше 230 лет музыка, полная тревоги, спокойного созерцания и глубокого драматизма, остаётся близкой слушателям.
Во втором отделении оркестр исполнит фрагменты из балета Петра Чайковского «Спящая красавица», созданного в 1889 году. Композитор заложил в музыку глубокий философский смысл, но при этом наполнил её светлым, жизнеутверждающим настроением. Особого внимания заслуживает вальс из первого акта — настоящий хит, узнаваемый с первых аккордов.
За пульт встанет дирижёр из Санкт-Петербурга Игорь Томашевский. Он — ученик легендарного Эдуарда Серова, который когда-то создал Волгоградский академический симфонический оркестр и долгие годы им руководил.
Как признаётся маэстро, он благодарен судьбе за встречу с таким наставником — человеком энциклопедических знаний, который глубоко понимал и любил музыку. Именно этим профессиональным секретам, по словам Томашевского, он учился у Серова.
Концерт состоится 24 мая. Начало в 17:00. 12+
