Волгоградцев ждут шедевры Моцарта и Чайковского: приглашает филармония

За пульт встанет дирижёр из Санкт-Петербурга Игорь Томашевский, ученик легендарного Эдуарда Серова, создавшего ВАСО.

Волгоградская филармония приглашает горожан на концерт, где прозвучат настоящие сокровища мировой музыкальной классики. В программе — лирико-драматическая Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта. Это, пожалуй, самое известное сочинение венского композитора. Больше 230 лет музыка, полная тревоги, спокойного созерцания и глубокого драматизма, остаётся близкой слушателям.

Во втором отделении оркестр исполнит фрагменты из балета Петра Чайковского «Спящая красавица», созданного в 1889 году. Композитор заложил в музыку глубокий философский смысл, но при этом наполнил её светлым, жизнеутверждающим настроением. Особого внимания заслуживает вальс из первого акта — настоящий хит, узнаваемый с первых аккордов.

За пульт встанет дирижёр из Санкт-Петербурга Игорь Томашевский. Он — ученик легендарного Эдуарда Серова, который когда-то создал Волгоградский академический симфонический оркестр и долгие годы им руководил.

Как признаётся маэстро, он благодарен судьбе за встречу с таким наставником — человеком энциклопедических знаний, который глубоко понимал и любил музыку. Именно этим профессиональным секретам, по словам Томашевского, он учился у Серова.

Концерт состоится 24 мая. Начало в 17:00. 12+

Ранее сообщалось, что 22 мая в Волгоградской филармонии будут чествовать хранителя органа Александра Кравчука. Выступят «короли органа».