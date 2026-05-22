Михаил Рыхтик: «Система госуправления нуждается в новых и смелых сотрудниках»

Для формирования устойчивой системы государственного управления важны долговременные, открытые и надежные правила, которые обеспечивают сменяемость и ответственность лиц принимающих решения перед обществом. Запуск кадровой программы, ориентированной на героев СВО, показывает, что власть учла уроки Афганского и Чеченского конфликтов. Если участники СВО, решившие пойти в институты публичной власти России, смогут сохранить свою идентичность и устоят перед соблазнами «медных труб», мы сможем увидеть преобразования в системе государственного управления, которая нуждается в новых, смелых и ответственных сотрудниках".