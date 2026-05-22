Михаил Рыхтик: «Система госуправления нуждается в новых и смелых сотрудниках»

«Пока рано говорить об обновлённой системе государственного управления в современной России», — считает доктор политических наук, профессор РАН, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор РУДН им. П. Лумумбы Михаил Рыхтик, рассуждая о том, каким образом участники СВО могут преобразить публичную политику в стране.
"Отсутствие долговременных и постоянных правил, регламентирующих социальные лифты, создаёт условия для неопределённости. Невысокие заработные платы в системе муниципального и государственного управления не помогают привлекать амбициозных и креативных молодых сотрудников. Постоянные коррупционные скандалы, в которые вовлечены представители институтов управления, снижают престиж и привлекательность работы в них.
Для формирования устойчивой системы государственного управления важны долговременные, открытые и надежные правила, которые обеспечивают сменяемость и ответственность лиц принимающих решения перед обществом. Запуск кадровой программы, ориентированной на героев СВО, показывает, что власть учла уроки Афганского и Чеченского конфликтов. Если участники СВО, решившие пойти в институты публичной власти России, смогут сохранить свою идентичность и устоят перед соблазнами «медных труб», мы сможем увидеть преобразования в системе государственного управления, которая нуждается в новых, смелых и ответственных сотрудниках".