Экспозиция, посвященная исследователю Арктики, откроется в Петербурге

В Санкт-Петербурге 25 сентября откроется экспозиция, посвященная исследователю Арктики Артуру Чилингарову. В этот же день институту «Полярная академия» планируют присвоить имя ученого. Об этом рассказала начальник управления делами Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Юлия Мухартовене.
— Мы захотели сохранить эту частичку памяти — и для себя, и для студентов. Чтобы они понимали, какие люди здесь работали и как развивалась история университета, — объяснила Мухартовене в беседе с «Петербургским дневником».
Основная часть экспозиции разместилась в кабинете, в котором Артур Чилингаров работал в академии. Некоторыми вещами для выставки поделились родственники, друзья и коллеги исследователя.
Гости смогут увидеть карту одной из арктических экспедиций с автографами коллег полярника, флаг, аналог которого устанавливали на дне Северного Ледовитого океана, фигурки белых медведей, мантию почетного профессора Полярной академии и другое.
