ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР) опубликовало кадры с места происшествия в Старобельске, где в результате атаки беспилотников были повреждены учебный корпус и общежитие колледжа.
На видеозаписях видно, что на месте работают экстренные службы, проводится разбор завалов и оказывается помощь пострадавшим. Под завалами здания есть дети.
Напомним, утром в пятницу, 22 мая, учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который входит в структуру педагогического университета. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Сообщается также о более чем 35 пострадавших.
По информации посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, под завалами могут оставаться около 18 студентов и преподавателей. Спасательные работы продолжаются, информация о последствиях уточняется.