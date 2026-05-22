Фанат сорвал концерт Рики Мартина в Черногории, распылив в него слезоточивый газ

В Черногории концерт пуэрто-риканского певца Рики Мартина прервали после того, как один из зрителей распылил слезоточивый газ в сторону сцены. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление пресс-секретаря артиста Рондине Алькала.
Инцидент произошел 21 мая, когда Мартин начинал европейскую часть тура Ricky Martin Live. После распыления газа зрители отошли от сцены, а некоторым потребовалась помощь. Сам певец и его команда покинули площадку в целях безопасности, пока охрана и местные власти брали ситуацию под контроль.
«Рики Мартин и его команда находятся в безопасности и благодарны за поддержку и беспокойство, проявленные после сегодняшних событий в Черногории», — заявила Алькала.
По ее словам, команда советовала артисту не продолжать концерт. Однако после того, как власти подтвердили безопасность площадки, Мартин вернулся на сцену и довел выступление до конца. Тур, как уточнила представитель певца, продолжится по графику.
