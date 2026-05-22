Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф до 1350 рублей. Как ловят белорусов, которые незаконно срывают сирень?

Весной многим достаточно сложно пройти мимо ароматной сирени: так и хочется сорвать хотя бы ветку. Но если куст растёт не в частном саду, а во дворе, парке или другом общественном месте, такой букет может обойтись штрафом до 1350 рублей.

Источник: Смартпресс

Но как выявляют нарушителей?

Нарушителей часто выдают… соседи.

В эфире телеканала ОНТ заверили, что найти человека, который ободрал куст сирени, не так сложно. Во-первых, на такие случаи реагируют сами жители. Многие бережно относятся к растениям во дворах и парках, поэтому, увидев повреждённый куст, не проходят мимо. Люди звонят в милицию и сообщают о нарушении.

Срабатывают и фотоловушки.

Во-вторых, в городах всё чаще используют технические средства — фотоловушки.

Изначально такие камеры устанавливают для мониторинга общественной безопасности. Но они помогают фиксировать и тех, кто срывает сирень в общественных местах. Записи проверяют. Если по кадрам видно, что человек действительно повредил куст, ему могут выписать штраф.

За незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрена административная ответственность по ч. 3 статьи 16.17 КоАП РБ. Штраф для граждан — до 30 базовых величин (до 1350 рублей), для ИП — от 10 до 200 базовых (450−9000 рублей), для юрлиц — от 20 до 300 базовых (до 900−13500 рублей).

Где можно сорвать сирень без штрафа?

Без риска штрафа сирень можно срывать там, где она не относится к общественному озеленению: например, в собственном саду или на частном участке. Если куст растёт на чужой территории, безопасный вариант — только с разрешения владельца.