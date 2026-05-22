Эксперты назвали причину жёсткой посадки вертолёта в Нижегородской области

Стали известны причины жёсткой посадки вертолёта санитарной авиации в районе деревни Малая Овсянка Семёновского округа Нижегородской области. Вертолёт совершил вынужденную аварийную посадку в октябре 2024 года. На бору находился пациент, врач и фельдшер. Расследование заняло два года. Отчёт о его результатах опубликован на официальном сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В отчёте подробно восстановлена картина произошедшего. 22 октября 2024 года в 5:35 командир запустил двигатели и в 6 утра вертолёт взлетел с посадочной площадки больницы Семашко. Через 48 минут вертолёт приземлился в Урене, там произвели дозаправку. К посадочной площадке в Урене пациента из Уренской ЦРБ доставила машина скорой помощи. В 7:11 утра, когда командир проследил, что медперсонал и пациент пристёгнуты, вертолёт взлетел. На борту в итоге находилось 5 человек — два члена экипажа и три пассажира — врач, фельдшер и пациент.
Члены экипажа рассказали, что примерно через 28 минут после взлёта они почувствовали рывок по курсу влево и вибрацию. Потом послышался хлопок, а вибрация начала нарастать, возник посторонний шум. Вертолет начало разворачивать влево, на правую педаль машина не реагировала, вертолёт начинало всё сильнее трясти.
Командиру никак не удавалось восстановить управление по курсу и остановить вращение вертолёта. Вынужденную посадку выполнили в лесу, в котором высота деревьев достигала 15−20 метров.
В результате жёсткой посадки вертолёт был разрушен. К счастью, не вспыхнул пожар. Экипаж, медперсонал и пациент получили травмы различной степени тяжести. Их эвакуировали на автомобилях скорой и вертолётах.
Эксперты пришли к выводу, что самая вероятная причина аварийной посадки — «потеря путевого управления вследствие разрушения корпуса хвостового редуктора ХР-23 в полете». Кроме того, возник дисбаланс рулевого винта из-за отделения от одной из лопастей сначала фрагмента законцовки, затем оковок с резиной. В результате была прекращена подача мощности.
Причина неполадок с рулевым винтом — непроклей на одной из лопастей винта. Деффект был выявлен ещё на заводе, но его устранили до передачи в эксплуатацию. Но, как показала проверка других вертолётов, рулевой винт — слабое место этой модели вертолёта.
МАК рекомендовал производителю тщательнее проверять лопасти и не допускать в эксплуатацию дефектные.