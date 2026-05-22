Пранк ради рекламы шаурмы: блогеров арестовали в Астане после розыгрыша полицейского

Блогер из Астаны Аппаз Серикулы опубликовал в своем Instagram видео розыгрыша полицейского. На видеозаписи люди зовут полицейского на помощь якобы тонущему человеку. Правоохранитель быстро реагирует, бросается в воду и вытаскивает «пострадавшего». Затем полицейскому сообщают, что это был социальный эксперимент, а роль тонущего исполнял профессиональный пловец.
Видео было опубликовано в соавторстве с заведением общепита, которое готовит шаурму. Авторы ролика заявили, что дарят полицейскому семейный поход в данное заведение в благодарность за героизм. Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Многие казахстанцы восхитились быстрой реакцией полицейского, однако другие отметили неуместность розыгрыша и предложили оштрафовать блогеров.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, видеозапись инцидента была выявлена на территории Гребного канала. Мужчина решил устроить «проверку» сотруднику правоохранительных органов, инсценировав утопление. Сотрудник службы охраны, направлявшийся на службу, незамедлительно бросился в водоем, но помощь не понадобилась, так как это была инсценировка.
Полиция напоминает, что подобные действия недопустимы и расцениваются как нарушения общественного порядка. Автор и участник инсценировки привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и арестованы на 15 и 10 суток соответственно. Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и правила безопасности на водоемах, а также ответственно относиться к действиям экстренных служб.