Пранк ради рекламы шаурмы: блогеров арестовали в Астане после розыгрыша полицейского

Полиция напоминает, что подобные действия недопустимы и расцениваются как нарушения общественного порядка. Автор и участник инсценировки привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и арестованы на 15 и 10 суток соответственно. Полиция призывает граждан соблюдать общественный порядок и правила безопасности на водоемах, а также ответственно относиться к действиям экстренных служб.