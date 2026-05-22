Где казахстанские школьники могут найти работу на лето и сколько можно заработать

По информации телеканала, чаще всего в период каникул подростки устраиваются работать курьерами, официантами или участвуют в сезонных работах — озеленении и благоустройстве территорий.
Отмечается, что официально трудоустроиться в Казахстане можно с 14 лет. Подросткам разрешен только легкий труд, при этом запрещены тяжелые и опасные работы, а также ночные смены.
«Согласно статье 69 Трудового кодекса Республики Казахстан, подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня также ограничена: от 14 до 16 лет — до 4 часов, от 16 до 18 лет — до 7 часов в день», — уточнила юрист Фатима Ахмедова.
Юрист добавила, что во избежание недобросовестных практик необходимо заключать трудовой договор. С 14 лет документ подписывается самим подростком и его законным представителем, с 16 лет несовершеннолетние могут заключать его самостоятельно.
По официальным данным, в прошлом году в стране трудоустроились более 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, и эта цифра ежегодно растет.
Государство также предлагает школьникам и студентам колледжей официальное трудоустройство в отряде «Жасыл ел». В этом году планируется охватить 5 200 молодых людей.
«Основное направление программы — социальная поддержка. В первую очередь мы обеспечиваем работой детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проект рассчитан на четыре месяца. Школьники смогут провести летний сезон с пользой и зарабатывать до 85 тыс. тенге в месяц», — пояснил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики акимата Астаны Ерлан Айдар.
Также на платформе Enbek.kz запущен раздел «Мои летние каникулы» с вакансиями. На общественных работах государство гарантирует минимум 94 тыс. тенге в месяц, а на частных платформах работодатели предлагают до 100 тыс. тенге.