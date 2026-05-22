Всероссийский полумарафон пройдёт в Хабаровске в мае

Источник: Комсомольская правда

23 мая в Хабаровске состоится юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который проходит в рамках госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участникам забега предложат четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Стартовый городок развернётся на площади имени Ленина. Номера будут выдавать с 10:00, открытие мероприятия запланировано на 13:00.

Из-за проведения полумарафона 23 мая введут ограничения движения по центральным улицам Хабаровска. С 12:30 до 14:30 закроют улицы Муравьёва Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Московской) и улицу Пушкина (от Карла Маркса до Ким Ю Чена). С 14:30 до 20:00 перекроют участки улиц Муравьёва Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Синельникова), а также развязку на пересечении Карла Маркса и Ленинградской. В это время изменятся маршруты автобусов — подробности доступны на сайте администрации города.

Организаторы предусмотрели дистанционный формат участия: с 12 мая по 23 июня можно пробежать выбранную дистанцию в любом месте, зафиксировать результат трекером и загрузить трек в личный кабинет на сайте мероприятия.

Полумарафон впервые провели 21 мая 2017 года. С 2020 года проект отличается синхронным стартом во всех регионах РФ, что делает его одним из крупнейших спортивных событий страны.

