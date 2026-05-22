Всероссийский полумарафон пройдёт в Хабаровске в мае

Из-за проведения полумарафона 23 мая введут ограничения движения по центральным улицам Хабаровска. С 12:30 до 14:30 закроют улицы Муравьёва Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Московской) и улицу Пушкина (от Карла Маркса до Ким Ю Чена). С 14:30 до 20:00 перекроют участки улиц Муравьёва Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Синельникова), а также развязку на пересечении Карла Маркса и Ленинградской. В это время изменятся маршруты автобусов — подробности доступны на сайте администрации города.