Центральная Азия скупает казахстанское зерно рекордными объемами

И новые цифры это только подтверждают.
С сентября 2025 года по 20 мая 2026 года страна экспортировала 11,7 миллиона тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.
Такие данные приводит АО НК «Қазақстан темір жолы».
Узбекистан скупает всё больше.
Главным покупателем казахстанского зерна остается Узбекистан.
За год поставки туда выросли сразу на 39,5% — с 3,5 до 4,8 миллиона тонн.
Фактически почти каждое второе экспортное направление сейчас связано именно с узбекским рынком.
Афганистан стал главным сюрпризом.
Но самая громкая динамика — у Афганистана.
Экспорт казахстанского зерна туда вырос более чем в два раза:
было — 1,3 миллиона тонн; стало — 3 миллиона тонн.
Это один из самых резких скачков за последние годы.
Эксперты связывают рост с высоким спросом на продовольствие и удобной логистикой через железнодорожные маршруты.
Кыргызстан и Туркменистан тоже наращивают импорт.
Кыргызстан увеличил закупки в полтора раза:
с 297 тысяч тонн; до 457 тысяч тонн.
Туркменистан также показал уверенный рост — почти на 48 процентов:
со 130 тысяч тонн; до 192 тысяч тонн.
Почему спрос на казахстанское зерно растет.
Причин сразу несколько.
Во-первых — география.
Казахстан остается одним из самых удобных поставщиков зерна для Центральной Азии.
Доставка занимает меньше времени, а маршруты давно отлажены.
Во-вторых — логистика.
За последние годы страна активно усиливала экспортные коридоры и железнодорожную инфраструктуру.
Это позволило быстрее и стабильнее поставлять продукцию за рубеж.
В-третьих — мировой рынок.
На фоне нестабильности глобальных поставок многие страны начали делать ставку на ближайших партнеров.
И Казахстан оказался в числе главных выгодоприобретателей.
Что это значит для Казахстана.
Рост экспорта — это не только прибыль аграриев.
Это еще и усиление роли Казахстана как продовольственного центра региона.
Если тенденция сохранится, страна сможет закрепиться среди ключевых поставщиков зерна в Евразии — особенно на быстрорастущих рынках Центральной Азии и Афганистана.