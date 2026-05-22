Центральная Азия скупает казахстанское зерно рекордными объемами

Казахстан усиливает позиции одного из главных поставщиков зерна в регионе, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

И новые цифры это только подтверждают.

С сентября 2025 года по 20 мая 2026 года страна экспортировала 11,7 миллиона тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.

Такие данные приводит АО НК «Қазақстан темір жолы».

Узбекистан скупает всё больше.

Главным покупателем казахстанского зерна остается Узбекистан.

За год поставки туда выросли сразу на 39,5% — с 3,5 до 4,8 миллиона тонн.

Фактически почти каждое второе экспортное направление сейчас связано именно с узбекским рынком.

Афганистан стал главным сюрпризом.

Но самая громкая динамика — у Афганистана.

Экспорт казахстанского зерна туда вырос более чем в два раза:

было — 1,3 миллиона тонн; стало — 3 миллиона тонн.

Это один из самых резких скачков за последние годы.

Эксперты связывают рост с высоким спросом на продовольствие и удобной логистикой через железнодорожные маршруты.

Кыргызстан и Туркменистан тоже наращивают импорт.

Кыргызстан увеличил закупки в полтора раза:

с 297 тысяч тонн; до 457 тысяч тонн.

Туркменистан также показал уверенный рост — почти на 48 процентов:

со 130 тысяч тонн; до 192 тысяч тонн.

Почему спрос на казахстанское зерно растет.

Причин сразу несколько.

Во-первых — география.

Казахстан остается одним из самых удобных поставщиков зерна для Центральной Азии.

Доставка занимает меньше времени, а маршруты давно отлажены.

Во-вторых — логистика.

За последние годы страна активно усиливала экспортные коридоры и железнодорожную инфраструктуру.

Это позволило быстрее и стабильнее поставлять продукцию за рубеж.

В-третьих — мировой рынок.

На фоне нестабильности глобальных поставок многие страны начали делать ставку на ближайших партнеров.

И Казахстан оказался в числе главных выгодоприобретателей.

Что это значит для Казахстана.

Рост экспорта — это не только прибыль аграриев.

Это еще и усиление роли Казахстана как продовольственного центра региона.

Если тенденция сохранится, страна сможет закрепиться среди ключевых поставщиков зерна в Евразии — особенно на быстрорастущих рынках Центральной Азии и Афганистана.

