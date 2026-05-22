В Нижнем Новгороде состоялся городской слет юных патриотов

Городской слет юных патриотов «Памяти павших будем достойны!» прошел 19 мая в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Слет призван продемонстрировать преемственность поколений, а также воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому, активную гражданскую позицию и благодарность юных нижегородцев защитникам Отечества. В ходе мероприятия состоялись литературно-музыкальный концерт «Сквозь время память пронесем», мини-спектакль «Девочка с Васильевского острова» и музыкально-поэтическая композиция «Слава юным героям».
Кроме того, прошла презентация книги Виктора Карпенко «Партизанское детство Мишки», а также автограф-сессия с писателем. В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода отметили, что одним из главных событий слета стало награждение победителей и активных участников акции «Юным героям России посвящается».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.