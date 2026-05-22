Что волгоградцам делать на даче в конце мая

Вывести эту живучую напасть трудно, поэтому если нет проверенных продавцов, лучше заменить навоз компостом или покупными растворами. Хорошо поможет и крапива: её, мелконарезанную, многие дачники закапывают в лунки при посадке, а настоянную в тёплой воде применяют в качестве эффективного удобрения — «бродилки». Её можно использовать и при поливе зеленных культур, первый урожай которых уже радует тех, кто позаботился о подзимних посевах и сейчас сеет зелень уже вторично.