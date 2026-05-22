В электричках Москвы 24 мая можно будет бесплатно провезти велосипеды

В этом году стартовый городок фестиваля расположится у проспекта Академика Сахарова, вход с улицы Маши Порываевой. Добраться до него удобнее всего от станции Площадь трех вокзалов на МЦД-2 и МЦД-4, уточнили в ЦППК. Маршрут заезда пройдет по Садовому кольцу, его протяженность составит 16 км. Участников ждут три временных слота: в 13:00, 14:00 и 15:00. Присоединиться к празднику может любой желающий. Дети младше 16 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Для безопасной езды организаторы рекомендуют использовать шлем, перчатки, а также защиту для локтей и коленей.