Сажайте это немедленно! Что волгоградцам делать на даче в конце мая

Весна, похоже, отсалютовала буйным цветением садов сейчас дачники озабоченно считают на ветках будущие завязи и прикидывают, стоит ли рассчитывать на урожай. — Похоже, заморозки и ураганы мы уже пережили, — говорит постоянный дачный эксперт «АиФ»-НП" Екатерина Богданова.
Обработка сада и формирование крон.
— Наступление сухой погоды означает, что сейчас самое время провести ещё одну обработку сада — от вредителей, после чего оставить деревья в покое до сбора урожая. Если сад сформирован на карликовых и полукарликовых подвоях, то постоянным прищипыванием молодых побегов можно формировать кроны на протяжении всего сезона.
Розы, малина и клубника.
Уже становится окончательно ясно насчёт роз — все ли пережили зиму. На место выбывших кустов можно посадить новые. Меньше всего риска с растениями с закрытой корневой системой, их можно сажать весь сезон.
Ещё есть немного времени и для посадки малины: многие отложили это дело до наступления устойчивого тепла. Ранние сорта малины уже начинают цвести.
Вторую неделю радует и клубника своим цветением — сейчас вступают в силу средние и поздние сорта нашей любимой ягоды. Но ещё не поздно заложить одну-другую грядочку, создав бесперебойный конвейер из ранних, средних, поздних и ремонтантных сортов.
Высадка рассады и защита от непогоды.
С наступлением тепла повезли на дачи рассаду даже самые осторожные земледельцы. Отцветает рябина, а это, согласно народным приметам, один из верных признаков того, что заморозков больше не будет. Однако всегда остаётся опасность урагана и града, поэтому, чтобы уберечь овощи и ягоды от беды, заботливые хозяева накрывают сетку, растягивая её по дугам.
Удобрения, полив и угроза Медведки.
В условиях тепла и влаги рассада быстро идёт в рост. Чтобы её поддержать, многие прибегают к применению навоза. Но это проверенное веками удобрение зачастую таит в себе опасность: многие жалуются, что вместе с купленным по случаю навозом занесли на участок медведку.
Вывести эту живучую напасть трудно, поэтому если нет проверенных продавцов, лучше заменить навоз компостом или покупными растворами. Хорошо поможет и крапива: её, мелконарезанную, многие дачники закапывают в лунки при посадке, а настоянную в тёплой воде применяют в качестве эффективного удобрения — «бродилки». Её можно использовать и при поливе зеленных культур, первый урожай которых уже радует тех, кто позаботился о подзимних посевах и сейчас сеет зелень уже вторично.
Не во всех СНТ ещё дали постоянную воду, и, чтобы всегда иметь запас под рукой, под скаты крыш домов и сараев надо поставить старые тазы и баки: нынешняя весна богата на дожди.