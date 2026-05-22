Таможня вызвала милицию на белоруса из-за его поступка на границе. Подробности сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на телеграм-канал правоохранительных органов.
Находясь в пункте пропуска «Каменный Лог», 59-летнего мужчину пригласили на личный досмотр. Однако белорусу подобная проверка не понравилась. В момент досмотра он полностью разделся перед сотрудниками таможни.
Сотрудники таможенных органов вызвали милицию. Мужчине грозит уголовное дело за хулиганство. Установлено, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности.
