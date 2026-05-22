Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поручил обеспечить отдых детей из пострадавших от паводка семей

Мишустин поручил обеспечить отдых для детей, пострадавших от паводка в Дагестане.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июня проработать вопрос летнего отдыха детей из семей, которые пострадали от паводка в Дагестане.

«Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана проработают вопрос организации летнего отдыха детей из семей, пострадавших от последствий паводков», — говорится в поручении Мишустина по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Отмечается, что срок выполнения поручения — 15 июня.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта — начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.

Ранее Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову взять под контроль работу по отправке детей из пострадавших от паводка семей в детские оздоровительные лагеря.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше