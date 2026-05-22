Красноярцев просят выбрать новые арт-объекты для города

19 молодых художников представили на конкурс проектов по оформлению городских пространств «Искра» свои работы. Некоторые из них станут могут появиться в Красноярске.

Среди арт-объектов: тематическая художественная роспись, орнаменты, муралы, светодинамическая инсталляция и прочее. Мэрия и организаторы конкурса показали заявленные работы и попросили жителей помочь комиссии выбрать лучшие.

«Красноярцы помогут экспертам определить победителя. Каждый житель города может проголосовать за понравившийся объект. Знакомьтесь с идеями авторов и голосуйте за арт-объекты. Именно вы решаете, каким станет наш город. Один клик — и уличное искусство Красноярска заиграет новыми красками», — призвали жителей.

Проголосовать за понравившийся арт-объект можно до 1 июня по ссылке. Презентация проектов состоится 3 июня.

Напомним, победители получат грант на воплощение своей идеи в городском пространстве.