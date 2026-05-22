Предприниматели из Агидели представили коллекции одежды на Factor Vostoka

Свои коллекции одежды представили предприниматели из города Агидели Республики Башкортостан на фестивале Factor Vostoka. Мероприятие прошло по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации городского округа.
Бренд ЭСЕА презентовал свою экологичную коллекцию из льна. Также внимание публики привлекла коллекция самозанятого дизайнера Ксении Трегубовой, выступившей в номинации «Кастом». Ее проект под названием «Русский стиль» включал пиджаки с авторской росписью. Это подчеркивает индивидуальность и творческий подход автора.
Фестиваль Factor Vostoka стал не только эффектной площадкой для демонстрации модных новинок и креативных решений, но и местом живого общения, плодотворного обмена опытом и поиска новых идей. Успех локальных брендов из Агидели наглядно доказал: у региональной моды есть большой потенциал для развития и роста.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.