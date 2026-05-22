С нижегородки взыскали 0,7 млн рублей за нападение ее собаки на ребенка

Установлено, что днем 14 июля 2025 года подсудимая привязала собаку породы американский булли поводком к дереву и оставила без присмотра у прибрежной полосы в районе улицы Орджоникидзе. Собака, которая была без намордника, сорвалась с привязи и покусала малолетнюю девочку за лицо и спину.