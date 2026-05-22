Эксперт рассказал, почему июнь — самый выгодный месяц для отдыха

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Отпуск выгоднее всего планировать на июнь из-за меньшего потока туристов и более выгодных цен, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев.
«В июне, особенно в начале месяца, отпускной сезон только начинается. Большинство людей берут отпуска в июле и августе, когда погода считается максимально жаркой и стабильной. Это означает, что пляжи, достопримечательности и транспорт будут менее загружены. Меньшая загруженность мест отдыха в июне означает, что вы можете получить лучший сервис за те же деньги», — сказал Толкачев «Ленте.ру».
Эксперт отметил, что в июне можно избежать ценовых надбавок от туроператоров, которые повышают цены в период большего спроса. По его словам, в начале лета также можно воспользоваться программами раннего бронирования, предлагающими скидки на перелет и проживание.
«В итоге можно сказать, что июнь предлагает уникальное сочетание хорошей погоды, потенциально более низких цен по сравнению с пиком сезона, возможности для раннего бронирования со скидками и меньшей загруженности, что в совокупности делает его финансово привлекательным месяцем для планирования отпуска», — заключил Толкачев.