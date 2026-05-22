Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выявили 349 фиктивно зарегистрированных мигрантов с начала 2026 года

В Ростове закрыли два рынка после выявления этнических и религиозных анклавов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове с начала 2026 года выявлено 349 иностранных граждан, зарегистрированных фиктивно. Об этом рассказали в правительстве региона по итогам координационного совещания по правопорядку.

— В центре внимания — объекты строительства и торговли, сельскохозяйственные точки, пункты общественного питания, жилой сектор и логистические центры, — говорится в сообщении. — Всего силовые ведомства провели 183 мероприятия, включая три масштабных рейда.

Систематические нарушения миграционного законодательства зафиксированы в Азовском районе и Первомайском районе Ростова-на-Дону. В микрорайоне Темерник правоохранители провели 18 проверок. В СНТ «Садовод» выявлено 12 случаев фиктивной постановки на учет 202 иностранных граждан.

Кроме того, в двух квартирах собственники прописали 147 человек, которые там никогда не проживали. По каждому случаю возбуждены уголовные дела. Также в рамках борьбы с этническими анклавами в микрорайоне закрыты два рынка, по остальным готовятся исковые документы.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.