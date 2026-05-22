В Оренбургском заповеднике обновили вольеры для редких лошадей Пржевальского

В Оренбургском государственном природном заповеднике произошли значительные изменения. Для живущей тут популяции лошади Пржевальского обновили вольеры, где, в частности, проводится ветеринарный осмотр животных. Удобно стало и туристам — для них оборудовали комфортные смотровые площадки. Реновация проведена по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России и имеет высочайший, нулевой, статус редкости. Это один из 13 приоритетных видов, подлежащих сохранению и реинтродукции в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Сейчас более 100 диких лошадей Пржевальского — 94 процента популяции этого вида в России — живут в Оренбургском заповеднике. Поэтому забота о них жизненно необходима.
Площадь четырех отремонтированных вольеров — 1 200 квадратных метров. Прочные ограждения не дают лошадям сбежать. Это важно, когда они готовятся к рождению потомства и растят жеребят, ведь в это время животные сильнее реагируют на стресс. Кроме того, сотрудникам заповедника стало удобнее проводить ветеринарное обслуживание и наблюдать за состоянием животных.
Также на экологической тропе «Дыхание степи» были установлены две смотровые зоны, вмещающие около ста посетителей одновременно. Туристы теперь могут наблюдать за лошадьми с безопасного расстояния в 10−15 метров, а животные при этом не испытывают беспокойства из-за близкого присутствия людей. По словам директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафили Бакировой, эта тропа — визитная карточка Оренбургского заповедника и настоящий мост между человеком и дикой природой. Посетители не просто слушают историю лошади Пржевальского, но и своими глазами могут увидеть, как сегодня происходит возвращение этого вида в дикую природу. «Экотропа учит главному: редкие виды можно и нужно спасать», — отмечает директор заповедника.
Лошадь Пржевальского была открыта российским географом, зоологом и путешественником Николаем Пржевальским в 1879 году. «Он сразу нашел четкий признак, отличавший их от домашних лошадей: грива на шее лошади не свешивалась, а торчала гребнем вверх. Один этот признак был настолько ярким, что никто из ученых, да и молодые студенты, не сразу поверили открытию Пржевальского. Ведь ему не удалось ни добыть, ни поймать ни одной особи», — рассказал известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Инициативу специалистов Оренбургского заповедника открыть познавательный туризм для популяризации редкого вида он считает уникальной просветительской акцией.
Фото: Дмитрий Рогов.
«Здесь, в Предуральской степи, одно из двух мест в России, где можно увидеть диких лошадей Пржевальского. Благодаря обновлению инфраструктуры в заповеднике теперь можно комфортно и безопасно познакомиться с этими замечательными животными. Поддержка Оренбургского заповедника — часть системной работы по сохранению природного наследия страны и экологическому просвещению», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций Ярина Сугакова.
