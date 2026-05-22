В Оренбургском заповеднике обновили вольеры для редких лошадей Пржевальского

Также на экологической тропе «Дыхание степи» были установлены две смотровые зоны, вмещающие около ста посетителей одновременно. Туристы теперь могут наблюдать за лошадьми с безопасного расстояния в 10−15 метров, а животные при этом не испытывают беспокойства из-за близкого присутствия людей. По словам директора ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафили Бакировой, эта тропа — визитная карточка Оренбургского заповедника и настоящий мост между человеком и дикой природой. Посетители не просто слушают историю лошади Пржевальского, но и своими глазами могут увидеть, как сегодня происходит возвращение этого вида в дикую природу. «Экотропа учит главному: редкие виды можно и нужно спасать», — отмечает директор заповедника.