Сергей Шойгу раскритиковал внешнеполитический курс Армении

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подверг критике внешнеполитический курс Армении. О «недружественных шагах» Еревана он высказался на заседании специальной рабочей группы.
Сергей Шойгу осудил предоставление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества, с которой прозвучали угрозы в адрес парада Победы в Москве. По мнению секретаря Совета безопасности, своими действиями Ереван поглумился над памятью воевавших против нацизма армян.
«Предоставление киевскому режиму трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес Российской Федерации. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, не щадя своей жизни», — сказал Сергей Шойгу.
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что армяне неизменно остаются для России братским народом. Сотрудничество с РФ остается основным двигателем экономики Армении.
