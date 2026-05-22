Брейкинг, тренировка бега и волейбол: "Доступный спорт" продолжается в Хабаровском крае

Различные спортивные активности и тренировки проходят еженедельно в Год спорта в Хабаровском крае. Мероприятия для всех желающих организованы в рамках проекта «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, хабаровские любительские коллективы приглашают принять участие в турнире по пляжному волейболу (6+). Формат: смешанные команды. Запись по номеру телефона 8 (962) 501−14−14. Игры пройдут 23 мая с 10:00 на «умной» площадке арены «Ерофей».
Также 23 мая в краевой столице пройдет чемпионат Дальнего Востока по бильярдному спорту (6+). Вход для зрителей свободный. Начало запланировано на 11:00. Медали разыграют в бильярдном клубе по адресу: Амурский бульвар, 43.
23 мая Хабаровск присоединится к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» (6+). Жители города поборются за звание «беговой столицы страны». Участников и болельщиков ждет шоу-программа и большое количество площадок с активностями. Вход для зрителей свободный. Старт на площади им. Ленина в 13:00.
23 и 24 мая в Хабаровске в Универсальном краевом спортивном комплексе пройдут всероссийские соревнования по брейкингу «BREAK RUMBLE» (6+). Вход для зрителей свободный. В оба дня выступления будут идти с 09:00 до 19:00.
Кроме того, любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 27 мая в 19:30 на территории арены «Ерофей». Обязательна предварительная запись по телефону 8 (914) 316−76−56.
Напомним, что в Хабаровском крае 2026-й год объявлен Годом спорта. С такой инициативой выступил глава региона Дмитрий Демешин. В этом году регион вновь является организатором значимых всероссийских и международных мероприятий.
Добавим также, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Кроме этого, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе, что также необходимо учитывать главам муниципалитетов при благоустройстве территорий.