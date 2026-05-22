Ещё два скоростных судна «70 лет Победы» построят в Хабаровском крае

Хабаровский край намерен усилить свои позиции на амурских пассажирских линиях. Губернатор Дмитрий Демешин на пресс-конференции с журналистами сообщил, что вслед за первым теплоходом «70 лет Победы» в регионе построят ещё два таких же судна. Они будут курсировать из Хабаровска в китайский Фуюань, и пассажиры уже оценили, насколько российский теплоход быстрее китайских аналогов.
Первое судно этой серии построили на Хабаровском судостроительном заводе, и оно вышло на международные рейсы в 2025 году. Теплоход вмещает сто человек и с первых дней доказал свою эффективность. До этого, с 2024 года, пассажиров возили только два судна китайского флота. Теперь перевес явно смещается в сторону российского перевозчика.
«Судно настолько успешное, что люди нас благодарят. Оно быстрее, чем суда из КНР, доставляют в Фуюань и обратно наших пассажиров, мы будем строить ещё два таких судна», — сказал Дмитрий Демешин.
Расширение флота — лишь часть большой программы. Губернатор напомнил, что в регионе формируется Центр судостроения и судоремонта, который не только будет строить новые корабли, но и обслуживать текущие, что принесёт в бюджет дополнительные деньги. Уже утверждена производственная программа, решаются вопросы с контрактами, а перспективы глава региона оценивает как огромные. По его словам, речь идёт об экономическом возрождении всего амурского бассейна.
Программа минимум, которую в крае видят уже сейчас, — это строительство 11 пассажирских судов и 60 единиц причальной инфраструктуры. Два новых «70 лет Победы» станут первыми ласточками в этом масштабном обновлении. Амур снова превращается в оживлённую транспортную артерию, и Хабаровский край явно намерен занять на ней лидирующие позиции.