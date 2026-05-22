Автодозвон при пропущенных вызовах запретят в Казахстане

В Казахстане операторам связи запретят использовать функцию автодозвона при пропущенных вызовах. Об этом сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Напомним, 13 мая депутат Асхат Аймагамбетов поднял проблему, касающуюся функции автодозвона.

«Автодозвон часто мешает нашим гражданам, и хотим, чтобы был запрет на автодозвон. Мы уже поднимали этот вопрос. Говорили, что на уровне приказа решат, но сейчас это еще не решено», — говорил депутат.

Тогда министр искусственного интеллекта Жаслан Мадиев пообещал рассмотреть этот вопрос совместно с операторами.

Сегодня Аймагамбетов написал в своем Telegram-канале, что получил положительный ответ от Министерства по данному вопросу.

«На пленарном заседании мажилиса и на заседании комитета поднимал перед министром вопрос автодозвона, инициировали поправки в закон. Есть результат. Сейчас вносятся изменения в Правила оказания услуг связи. Согласно новым нормам, уведомления о пропущенных звонках будут приходить абонентам исключительно в виде SMS-сообщений. Никаких навязчивых повторных звонков от роботов. Кроме того, в рамках законопроекта рассматриваются специальные поправки, запрещающие генерацию неразрешенного трафика», — написал мажилисмен.