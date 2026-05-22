В Красноярске уточнили график отключения горячей воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске обновили график отключения горячей воды в связи с подготовкой теплосетей и оборудования ТЭЦ к отопительному сезону.
Согласно уточненным данным, отключения пройдут по следующим контурам:
— 27 мая — 5 июня (включительно) — контур Красноярской ТЭЦ-2 (график изменен) — 15 — 24 июня (включительно) — контур ТЭЦ-1 (без изменений) — 13 — 22 июля (включительно) — контур ТЭЦ-3 (без изменений) — 2 — 4 июня и 3 — 13 августа — микрорайон Солнечный (график изменен).
В этом году границы теплоснабжающих контуров в городе частично скорректированы. Также гидравлические испытания для потребителей ТЭЦ-3 пройдут в один этап, тогда как ранее они проводились в два этапа.
Актуальные сроки и продолжительность отключений могут отличаться для отдельных домов — точную информацию жителям рекомендуют уточнять в своих управляющих компаниях и ТСЖ.
Проверить свой дом можно на интерактивной карте.