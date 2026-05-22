Фестиваль «МультПрактика», архитектурный форум «Зодчество» и концерт Вани Дмитриенко

Культурный перерыв устроят в музее имени Крамского 22 мая. В центре внимания —шедевр интернациональной готики «Поклонение волхвов». За время экспресс-экскурсии гости узнают не только о специфике интерпретации библейских сюжетов, но и вкусах заказчика, отраженных на самой алтарной картине. Мастер-класс «Китайская техника. Журавль» под руководством художницы Евгении Ножкиной пройдет в музее 24 мая. Участники встречи больше узнают о восточной культуре и важном месте, которое в ней занимает образ журавля. Кроме того, в этот день состоятся мастер-классы «Русская матрешка. Скетч» и «Древнерусская буквица», приуроченные к празднованию Дня славянской письменности и культуры.