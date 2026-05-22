Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курском музее археологии состоится лекция о каменном веке

Гости узнают, как жили древние охотники на мамонтов, и увидят «палеолитических Венер».

Лекция «Каменный век Посемья: мифы и гипотезы» пройдет 30 мая в Курском музее археологии при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры.

Это уже четвертая встреча цикла, посвященного древней истории региона. Лекция расскажет о древнейшей эпохе — каменном веке. Слушатели узнают, почему изучение этой эпохи имеет планетарное значение, как жили древние охотники на мамонтов, увидят «палеолитических Венер», зооморфную поделку в виде головы лошади и костяные орудия.

Также речь пойдет о современных методах исследований и дискуссионных вопросах. Лекцию прочитают руководитель Курчатовской палеолитической экспедиции Наталья Ахметгалеева и научный сотрудник Курского музея археологии Александр Яцышин.

«Авдеевская стоянка и стоянки Быки — это памятники мирового уровня. На лекции мы не только поговорим о знаменитых находках, но и поделимся результатами новейших исследований, а также развенчаем некоторые мифы, окружающие каменный век», — отметил Яцышин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.