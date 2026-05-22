В Курском музее археологии состоится лекция о каменном веке

Лекция «Каменный век Посемья: мифы и гипотезы» пройдет 30 мая в Курском музее археологии при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры.
Это уже четвертая встреча цикла, посвященного древней истории региона. Лекция расскажет о древнейшей эпохе — каменном веке. Слушатели узнают, почему изучение этой эпохи имеет планетарное значение, как жили древние охотники на мамонтов, увидят «палеолитических Венер», зооморфную поделку в виде головы лошади и костяные орудия.
Также речь пойдет о современных методах исследований и дискуссионных вопросах. Лекцию прочитают руководитель Курчатовской палеолитической экспедиции Наталья Ахметгалеева и научный сотрудник Курского музея археологии Александр Яцышин.
«Авдеевская стоянка и стоянки Быки — это памятники мирового уровня. На лекции мы не только поговорим о знаменитых находках, но и поделимся результатами новейших исследований, а также развенчаем некоторые мифы, окружающие каменный век», — отметил Яцышин.
