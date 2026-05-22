Ачинский школьник отдал курьерам 3,5 млн, золото и сейф с оружием

В Ачинске 17-летний подросток почти неделю находился под влиянием мошенников и тайно передал их курьерам семейные сбережения. В полицию обратился его отец. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Всё началось со звонка: неизвестный сообщил школьнику о поступлении посылки и попросил назвать код из смс. Затем несколько дней подростка «обрабатывали» через видеозвонки, запугивая, что он якобы пособник аферистов и ему грозит уголовная ответственность. Лжесотрудник Росфинмониторинга потребовал провести «обыск» в квартире — якобы для проверки на наличие краденых вещей.
Школьник выполнял все указания. В итоге он передал двум курьерам 3,5 миллиона рублей, золотые украшения и сейф с травматическим оружием. При этом подросток никому не рассказывал о происходящем — ни родителям, ни друзьям, ни учителям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает причастных лиц, а инспекторы ПДН проводят в школах беседы о схемах обмана.
