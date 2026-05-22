Калининградстат подвёл итоги апреля: цены выросли на 0,4%

В апреле 2026 года индекс потребительских цен в Калининградской области вырос на 0,4% по сравнению с мартом. С начала года цены увеличились на 2,8%. Для сравнения, в апреле 2025 года месячный прирост составлял 1,2%, а с начала того года — 4,6%. Соответствующие данные приводит Калининградстат. В продовольственном сегменте сильнее всего подорожали лимоны…