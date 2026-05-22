Калининградстат подвёл итоги апреля: цены выросли на 0,4%

В апреле 2026 года индекс потребительских цен в Калининградской области вырос на 0,4% по сравнению с мартом. С начала года цены увеличились на 2,8%. Для сравнения, в апреле 2025 года месячный прирост составлял 1,2%, а с начала того года — 4,6%. Соответствующие данные приводит Калининградстат.
В продовольственном сегменте сильнее всего подорожали лимоны (+7,26%), морковь (+2,82%), репчатый лук (+2,58%) и свежие грибы (+2,54%). Значительно снизились цены на свежие огурцы (-15,64%), апельсины (-8,77%), чеснок (-4,02%), виноград (-2,92%) и бананы (-2,54%).
В мясной группе выросли цены на баранину (+3,08%), печень птицы (+3,20%) и говяжью/свиную печень (+3,07%). При этом подешевела полукопчёная и варёно-копчёная колбаса (-2,31%). Среди рыбной продукции заметно выросла стоимость живой и охлаждённой рыбы (+5,85%).
В молочной категории лидерами роста стали глазированные творожные сырки (+4,32%), йогурт (+3,65%) и детское молоко (+3,64%). Одновременно снизились цены на сливочное масло (-2,69%), ультрапастеризованное молоко (-2,61%) и кефир (-2,31%).
Среди непродовольственных товаров заметно подорожали отдельные лекарства, не входящие в список ЖНВЛП: спазмалгон (+3,55%), метамизол натрия (+3,26%). Среди товаров первой необходимости выросла стоимость жидкого туалетного мыла (+3,54%) и зубной пасты (+2,02%). Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,86% и 0,97% соответственно.
В сфере услуг заметно выросли тарифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования (+23,12% для фирменных и +11,66% для нефирменных). Также значительно подорожали речные круизы по России (+13,44%), поездки на Черноморское побережье (+13,17%) и проживание в санаториях (+10,94%).
При этом сильно снизились цены на туристические поездки в Китай (-30,18%), страны Юго-Восточной Азии (-19,11%) и Египет (-11,28%), а также на полисы добровольного страхования автомобилей КАСКО (-7,67%).