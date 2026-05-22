В Калининграде резко упали цены на поездки в Китай и огурцы, но подорожал отдых в России и поезда

Среди промышленных товаров и электроники в апреле наметился приятный для покупателей тренд: калининградские магазины снизили цены на моноблоки, смартфоны, миксеры, блендеры и чемоданы. Накануне лета заметно подешевели тёплые женские и школьные джемперы, а также мужские ветровки. Однако женские меховые пальто и дублёнки, напротив, прибавили в цене более 6%, что может быть связано с обновлением коллекций или логистическими факторами. В сегменте первой необходимости зафиксировано небольшое подорожание бензина — марки АИ-92 и АИ-95 выросли в цене в пределах одного процента, в то время как стоимость дизельного топлива изменилась незначительно, а газовое моторное топливо и вовсе осталось на прежнем уровне. Цены на медикаменты из списка жизненно важных лекарств скорректировались в среднем на полпроцента.