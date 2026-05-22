В Калининграде резко упали цены на поездки в Китай и огурцы, но подорожал отдых в России и поезда

итогам апреля 2026 года. Общая инфляционная картина в регионе демонстрирует заметное замедление по сравнению с прошлым годом. В апреле рост цен по отношению к марту составил всего 0,4%, а с начала года потребительская корзина подорожала на 2,8%. Для сравнения, весной прошлого года ситуация была куда более напряженной: в апреле 2025 года месячный рост цен составлял 1,2%, а накопленная инфляция к тому моменту достигала 4,6%. Таким образом, текущие темпы роста цен в Калининградской области замедлились почти в два раза.
В продовольственном секторе главным драйвером снижения цен стали свежие огурцы, которые на фоне весеннего сезона подешевели сразу на 15,6%. Также калининградцы могли заметить снижение стоимости апельсинов, чеснока, винограда, бананов и сладкого перца. В то же время некоторые овощи и фрукты продолжили дорожать: лимоны прибавили в цене более 7%, а морковь и репчатый лук выросли примерно на 2,5%.
Приятным сюрпризом для покупателей стало удешевление молочной продукции — сливочное масло, кефир, творог и ультрапастеризованное молоко потеряли в цене до 2,6%. В противовес этому тренду зафиксирован рост стоимости глазированных сырков и йогуртов. В мясных и рыбных отделах подорожали баранина, птичья и говяжья печень, а также живая и охлаждённая рыба. Хлеб из ржаной и пшеничной муки стал дороже в среднем на 2−2,7%, зато рис, манная крупа и мука в рознице подешевели.
Среди промышленных товаров и электроники в апреле наметился приятный для покупателей тренд: калининградские магазины снизили цены на моноблоки, смартфоны, миксеры, блендеры и чемоданы. Накануне лета заметно подешевели тёплые женские и школьные джемперы, а также мужские ветровки. Однако женские меховые пальто и дублёнки, напротив, прибавили в цене более 6%, что может быть связано с обновлением коллекций или логистическими факторами. В сегменте первой необходимости зафиксировано небольшое подорожание бензина — марки АИ-92 и АИ-95 выросли в цене в пределах одного процента, в то время как стоимость дизельного топлива изменилась незначительно, а газовое моторное топливо и вовсе осталось на прежнем уровне. Цены на медикаменты из списка жизненно важных лекарств скорректировались в среднем на полпроцента.
Самые тектонические изменения в апреле произошли в сфере услуг и туризма, где зафиксирован колоссальный разброс цен. Настоящей сенсацией стало падение стоимости туров в Китай — поездки в Поднебесную подешевели сразу на 30%. Также снизились затраты калининградцев на путешествия в Юго-Восточную Азию и Египет. Зато внутренний российский туризм и транспорт начали активно дорожать перед сезоном отпусков.
Поездки на Черноморское побережье, речные круизы по России, а также отдых в санаториях и пансионатах выросли в цене на 11−13%. Проживание в отечественных гостиницах и хостелах прибавило от 7% до 9%. На этом фоне резко подскочила стоимость билетов на поезда дальнего следования: проезд в купейных вагонах скорых фирменных поездов из Калининграда подорожал сразу на 23%, в то время как плацкартные билеты даже немного подешевели. Из прочих бытовых услуг выделяется рост стоимости аренды автомобилей и установки натяжных потолков, а вот полисы КАСКО для автовладельцев в среднем стали доступнее на 7,6%.