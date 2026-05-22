Хабаровчан позвали в питомник имени Шуранова на большой субботник

Большой субботник проведут на выходных на территории питомника имени Петра Шуранова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», желающих пригласили присоединиться к экологической акции 29 мая.
— В этот день планируется завершить уборку валежника, а также посадить плодовые деревья. А по окончании основных работ для участников проведем экскурсию по питомнику, — проинформировал руководитель регионального отделения Всесоюзного общества охраны природы Владимир Сидоров.
Отметим, что это не первый субботник на территории уникального сада. Общество охраны природы проводит акции по уборке территории на постоянной основе. Например, прошедшая акция в апреле собрала несколько десятков неравнодушных хабаровчан. Силами волонтеров удалось собрать и вывезти около 60 кубометров валежника.
Сбор участников на предстоящий субботник будет проходить 29 мая в 9:45 по адресу Хабаровск, улица Запарина, 2 В.