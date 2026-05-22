Министерство тарифов подтвердило завышение платы на воронежском маршруте № 122

Материалы проверки ведомство передало в прокуратуру.

Министерство государственного регулирования тарифов области завершило проверку по сообщениям воронежцев о завышении тарифа на перевозки на маршруте № 122. Эксперты произвели расчеты тарифа по каждому отрезку маршрута при стоимости одной остановки 3,40 рубля.

Например, расстояние от остановки «Воронеж Ю-З АС» до остановки «Подпольный» составляет 6 км. Согласно расчетам, проезд должен стоить 20 рублей, но, поданным пассажиров, водитель берет по 40.

Расстояние от остановки «Воронеж Ю-З АС» до остановки «ЖК Славяноград» составляет 9,3 км, и стоимость проезда должна быть 32 рубля, но в реальности составляет 60 рублей.

Расстояние от остановки «Воронеж Ю-З АС» до остановки «Строительная ярмарка» составляет 16,9 км. Расчетная стоимость равна 57,46 рубля, а реальная составляет 60 рублей.

Минтарифов направило перевозчику предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а всю собранную информацию направила в прокуратуру для принятия мер к нарушителю.