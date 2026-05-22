Апелляция к жалости: экс-ректору БФУ Федорову отказали в смягчении наказания

Так, из 43 вменяемых Федорову эпизодов передачи денег девять можно исключить, так как в указанные даты ректор, а иногда и проректор были в командировках за пределами Калининградской области. Кроме того, следствие, по словам адвоката, а за ним и суд при подсчете ущерба не учитывали, что с выданных сотрудникам премий сразу взимался налог в 13%, а значит, сумма ущерба должна быть уменьшена на ту же величину. Кроме того, никто в БФУ до сих пор так и не оспорил приказы о законности выплат тех самых премий. Они по сей день действительны и являются уже личными средствами работников вуза. А раз так, то почему потерпевшим признали БФУ, которому Федоров к тому же еще в ходе следствия погасил озвученный ущерб, продав дом. И имело ли место тогда хищение денег у университета, если речь уже идет о деньгах сотрудников.