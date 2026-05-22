Билеты на автобусы будут продавать в магазинах Нижнего Новгорода

21 мая 2026 года на заседании комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин анонсировал новый способ покупки билетов на общественный транспорт: их можно будет приобрести в торговых сетях.

Чиновник напомнил, что с 1 июля в автобусах Нижнего Новгорода отменят оплату проезда наличными — мера призвана повысить безопасность: водители не будут отвлекаться на продажу билетов. По данным министерства, такой способ оплаты уже практически не востребован: из 800 тысяч ежедневных поездок наличными оплачивается лишь около 2% (примерно 20 тысяч). Ранее сами водители также выступали с просьбой ограничить их общение с пассажирами.

Сейчас ведомство ведёт переговоры с крупными ритейлерами о продаже разовых билетов в 759 точках. Подключение планируют с 1 августа.

Дополнительно министр сообщил, что с начала 2026 года в салонах автобусов установили ещё 187 валидаторов.

На заседании прозвучали и возражения: жители региона попросили сохранить возможность оплаты наличными, ссылаясь на проблемы с интернет‑соединением при оплате картой. Денис Рябинин уточнил, что все транзакции проходят в офлайн‑режиме. Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области Владислав Атмахов предложил проработать вопрос обеспечения билетами жителей округов, где люди не пользуются смартфонами.

Ранее маршруты автобусов массово изменят из-за Дня города в Дзержинске.

