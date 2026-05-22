Билеты на автобусы будут продавать в магазинах Нижнего Новгорода

Чиновник напомнил, что с 1 июля в автобусах Нижнего Новгорода отменят оплату проезда наличными — мера призвана повысить безопасность: водители не будут отвлекаться на продажу билетов. По данным министерства, такой способ оплаты уже практически не востребован: из 800 тысяч ежедневных поездок наличными оплачивается лишь около 2% (примерно 20 тысяч). Ранее сами водители также выступали с просьбой ограничить их общение с пассажирами.