8 участков дорог обновят в Хабаровском районе в 2024 году

В Хабаровском районе начались дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в этом году обновят 8 участков дорог общей протяжённостью свыше 6 км. На ремонт и развитие инфраструктуры выделено более 200 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ключевой объект — дорога к селу Чёрная Речка по улице Центральной. Сейчас подрядчик завершает установку бортовых камней и водопропускных труб, устраняет пучинистые участки.
На улице Набережной в селе Сосновка и улице Амурской в селе Осиновая Речка подготовительные работы уже завершены. Дорожное полотно готово к укладке асфальтобетона и укреплению обочин — асфальтирование проведут в текущем месяце.
На улице Даурской в селе Ильинка подрядчики занимаются устройством водоотводной системы, включая канавы и водопропускные трубы, а также устраняют пучинистость дорожного покрытия. В селе Мирное идёт устройство основания на дороге в квартале Солнечный город: отремонтируют два участка (0,9 км) с укладкой двухслойного асфальта и установкой новых бортовых камней.
Особое внимание уделено безопасности пешеходов: в сёлах Галкино и Некрасовка, а также на подъезде к селу Воронежское 2 обустраивают тротуары. В Галкино новый тротуар (700 м) пройдёт от начала села до школы, в Некрасовке — 660 м по улице Ленина (от пересечения с улицей Фабричной до улицы Бархатной), на подъезде к Воронежскому 2 — 287 м.
Работы направлены на повышение транспортной доступности и безопасности передвижения жителей района.
Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru