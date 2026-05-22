В Смоленской сельхозакадемии организовали город профессий АПК

Образовательная площадка «Город профессий АПК “Я в агро”» работала с 12 по 18 мая в Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Участники в игровой форме узнали о профессиях агропромышленного комплекса и процессе производства продуктов. Программа была ориентирована на две возрастные группы: детей 7−10 лет и подростков до 18 лет. Они проходили интерактивные маршруты, выполняли тематические задания и пробовали себя в разных профессиональных ролях.
Например, в ходе трека «Ты в Агро» юные исследователи научились определять кислотность почвы, сажать семена, освоили технику прививки деревьев и провели опыты с молоком. Трек «Агрогерои» предполагал более глубокое погружение в высокие технологии: участники попробовали управлять агродронами, познакомились с производством хлеба и сыра с помощью AR‑технологий, отправились в VR‑экскурсии на высокотехнологичные фермы и изучили основы генетики.
«Сегодня агропромышленный комплекс Смоленской области активно развивается, внедряются новые технологии. Мы стремимся к тому, чтобы молодое поколение углубляло свои знания в этой сфере и исследовало новые возможности. Для этого мы проводим профориентационные мероприятия и намерены продолжать эту системную деятельность с прежней интенсивностью», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.