На Дону РЖД выплатили 600 000 рублей двум подросткам за удар током

Об этом рассказали в социальных сетях Южной транспортной прокуратуре.

Южная транспортная прокуратура сообщает о завершении разбирательства по делу о травмировании двух несовершеннолетних на железнодорожных станциях в Ростовской области.

В ходе проверки, проведённой по обращениям законных представителей пострадавших, установлено, что подростки получили электротермические ожоги частей тела в результате соприкосновения с проводами контактной сети. Медики квалифицировали причинённый вред как тяжкий.

Согласно разъяснениям надзорного ведомства, в соответствии с Гражданским кодексом РФ компенсация морального вреда предусмотрена независимо от вины причинителя, если вред причинён источником повышенной опасности.

Ростовский транспортный прокурор направил в суд два иска к ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах». Суд полностью удовлетворил заявленные требования, назначив общую сумму компенсации в размере 600 тысяч рублей. На текущий момент денежные средства выплачены, решение суда исполнено.