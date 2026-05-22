На Дону РЖД выплатили 600 000 рублей двум подросткам за удар током

Южная транспортная прокуратура сообщает о завершении разбирательства по делу о травмировании двух несовершеннолетних на железнодорожных станциях в Ростовской области.
В ходе проверки, проведённой по обращениям законных представителей пострадавших, установлено, что подростки получили электротермические ожоги частей тела в результате соприкосновения с проводами контактной сети. Медики квалифицировали причинённый вред как тяжкий.
Согласно разъяснениям надзорного ведомства, в соответствии с Гражданским кодексом РФ компенсация морального вреда предусмотрена независимо от вины причинителя, если вред причинён источником повышенной опасности.
Ростовский транспортный прокурор направил в суд два иска к ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах». Суд полностью удовлетворил заявленные требования, назначив общую сумму компенсации в размере 600 тысяч рублей. На текущий момент денежные средства выплачены, решение суда исполнено.