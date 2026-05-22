Казахстанец Эльдар Биримбай завоевал «бронзу» на ЧА по таеквондо в Монголии

Астана. 22 мая. КазТАГ — Эльдар Биримбай завоевал бронзовую медаль Чемпионата Азии по таеквондо в весовой категории до 74 кг, принеся сборной Казахстана вторую награду турнира в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Источник: КазТАГ

«Сборная Казахстана по тхэквондо завоевала вторую медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия). На третью ступень пьедестала поднялся Эльдар Биримбай, представлявший страну в весовой категории до 74 кг», — говорится в сообщении в пятницу.

В полуфинале чемпионата Азии Эльдар Биримбай встретился с представителем Ирана Амиром Бахтиари, который одержал победу со счетом 2:0.

Таким образом, Биримбай завершил континентальное первенство с бронзовой медалью. Накануне аналогичную награду завоевал Еркебулан Енсегенов (до 54 кг).

