Высший класс пожарной опасности введён в четырёх районах Хабаровского края

Сразу четыре территории Хабаровского края — Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко районы и Солнечный муниципальный округ — вошли в зону наивысшего, пятого класса пожарной опасности. Четвёртый класс сохраняется в Амурском, Комсомольском и Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пятый класс пожарной опасности означает, что лес готов вспыхнуть от малейшего источника огня. При такой погоде пожары возникают мгновенно, распространяются с огромной скоростью и тушить их приходится в режиме чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозами не радуют: до 25 мая существенных осадков, способных сбить этот уровень, не ожидается.
В МЧС напоминают, что в большинстве районов края сейчас запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Нельзя оставлять на открытой местности легковоспламеняющиеся вещества и даже стекло, которое может сработать как линза. Вход в леса также закрыт, а в 16 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим.
Штрафы за нарушения серьёзные: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для юридических — до 800 тысяч рублей. Если же по неосторожности пострадает чужое имущество или лесные насаждения, наступает уголовная ответственность. При любых признаках возгорания нужно немедленно звонить по номерам 101 или 112. Промедление при пятом классе опасности — непозволительная роскошь.