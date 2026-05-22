Эксперты китайской компании прибыли на монтаж первого ТПМК на улице Горького

Представители завода-производителя прибыли на монтаж первого тоннелепроходческого комплекса, который собирается в монтажной камере на улице Максима Горького, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Эксперты китайской компании CRCHI посмотрели, как в стартовый котлован был опущен финальный элемент ТПМК и его важнейшая часть — ротор.
«Китайские специалисты помогают прокладывать тоннели в России уже не первый год. Так, генподрядчик строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде уже имеет опыт совместных проектов строительства станций на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Также группа компаний “Моспроект-3” заключила два контракта с китайскими партнерами на строительство участков линий метротрамвая в Челябинске и Красноярске», — рассказали в «Метро НН».
