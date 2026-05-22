В Ростовской области выберут кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу нового созыва

На Дону электронное голосование за претендентов на депутатские мандаты пройдет с 25 по 31 мая.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» и глава Законодательного собрания Александр Ищенко объявил о завершении подготовки к партийному предварительному голосованию. С 25 по 31 мая избиратели Ростовской области смогут пролосовать в онлайн-формате на портале pg.er.ru. Данное голосование определит, кто именно представит партию на грядущих выборах в Госдуму, а также на довыборах в региональный парламент.

— Мнение избирателей станет основой для формирования команды «Единой России» на выборах — это принципиальная позиция партии. И для нас важно, чтобы в команду вошли профессиональные, деятельные кандидаты, которые могут слышать людей, решать конкретные вопросы избирателей, защищать интересы нашего региона на федеральном уровне, — отметил Александр Ищенко.

Партийный отбор в Государственную Думу демонстрирует высокий уровень конкуренции. Фото: Пресс-служба Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия».

Партийный отбор в Государственную Думу демонстрирует высокий уровень конкуренции: на место претендуют в среднем по 10 человек, а всего зарегистрировано 143 кандидата. В списке есть действующие депутаты нижней палаты парламента: Виктория Абрамченко, Владимир Гутенев, Александр Шолохов, Екатерина Стенякина, Николай Гончаров и Сергей Бурлаков.

От донского парламента в отборе участвуют, в частности, Дмитрий Сизякин, Артем Величко, Сергей Рожков и Максим Гелас. Профессиональный состав участников разнообразен — это представители бизнеса, агросектора, промышленности, спорта, науки, культуры, а также молодежь. Отдельно отмечается, что 22 кандидата являются участниками специальной военной операции.

Высокий конкурс наблюдается и на довыборах в Законодательное собрание Ростовской области по Ворошиловскому (Западному) округу № 30, где на мандат претендуют 16 выдвиженцев.

Подать заявку для участия в голосовании в качестве избирателя на электронной платформе можно вплоть до 29 мая.

Параллельно в мае партия проводит отбор кандидатов для масштабных местных выборов, запланированных в муниципалитетах Дона на осень 2026 года, где распределят несколько тысяч мандатов поселенческого уровня.

Кроме того, продолжается сбор предложений в народную программу «Единой России», с которой она пойдет на выборы. Жители могут передать свои инициативы через местные общественные приемные или оставить их на специализированной платформе естьрезультат.рф.

В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
